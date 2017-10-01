З 1 жовтня потрібно вдень вмикати фари автомобілів за містом

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Неділя, 1 жовтня 2017, 11:36

Патрульна поліція нагадала, що в Україні з 1 жовтня по 1 травня потрібно вдень вмикати автомобільні фари за межами міста.

Про це йдеться у Facebook поліції.

"З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - денне світло ближніх фар", - зазначено у повідомленні.

За порушення цього правила передбачено штраф у розмірі 425 гривень.

Теми: поліція дороги
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