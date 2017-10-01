У миротворцев в Конго говорят, что среди погибших в авиакатастрофе есть украинцы

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Воскресенье, 1 октября 2017, 17:13

Представитель украинского миротворческого континента в ДР Конго Виктор Ануфриев подтвердил, что 30 сентября в Конго в результате авиакастрофе погибли трое украинских летчиков.

Об этом помощник командира по связям со СМИ 18 ОВЗ в Конго сообщил Украинским новостям.

По словам Ануфриева, летчики работали по контракту.

"Это был самолет АН-12 конголезских авиакомпаний, работающий на Минобороны Конго. На борту было трое украинцев-летчиков, работавших по контракту. Все старшего возраста", - сообщил он.

Департамент консульской службы МИД Украины информацию о погибших граждан Украины пока не подтверждает.

Как известно, накануне в Киншасе - столице Конго - разбился военный грузовой самолет, по сообщению Reuters, никто из 12 членов экипажа не выжил.
Вместе с тем местное издание Actualite.cd сообщило, что на борту находились 8 человек, трое из которых - граждане Украины.

В МИД Украины сообщили, что департамент консульской службы МИД проверяет информацию о гражданах Украины, которые могли стать жертвами авиакатастрофы.

Темы: катастрофы
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