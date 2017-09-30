ЗМІ: В Конго розбився військовий літак, загинули троє українців

У Кіншасі - столиці Конго - розбився військовий вантажний літак, ніхто з 12 членів екіпажу не вижив.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на главу Міноборони республіки.

Разом з тим видання Actualite.cd зазначає з посиланням на представника уряду Конго Ламберта Менде, що в результаті аварії вантажного літака загинули 8 осіб, троє з яких - громадяни України.

Повідомляється, що аварія сталася вранці 30 вересня: вантажний літак загорівся незабаром після зльоту з аеропорту Нджалу в Кіншасі і розбився на східній околиці міста.

За інформацією офіцера, який побажав залишитися неназваним, серед загиблих були і конголезці, і іноземці, а літак, що розбився - "Антонов", що прямував до міста Букаву.

Як повідомили УП у МЗС України, департамент консульської служби МЗС перевіряє інформацію про громадян України, які могли стати жертвами авіакатастрофи.

#RDC: Réflexe n°1 des premières personnes arrivées sur les lieux du crash de l'avion militaire ce matin à Kinshasa... À vomir #SociétéMalade pic.twitter.com/AwXKWIkExr — Dunia Kongo Media (@DuniaKongoMedia) September 30, 2017

Українська правда