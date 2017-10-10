МИД заявил о нарушении норм и стандартов ЮНЕСКО в оккупированном Крыму

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Вторник, 10 октября 2017, 01:51

Нарушение норм и стандартов ЮНЕСКО в оккупированном Крыму - серьезный вызов международному сообществу.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины, представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО Сергей Кислица, выступая 9 октября 2017 на пленарном заседании 202-й сессии Исполнительного совета, который сейчас проходит в Париже, сообщает пресс-служба МИД.

Глава украинской делегации привел факты вопиющих нарушений прав человека на территории оккупированного полуострова, подчеркнул важность объединения усилий международного сообщества для решения проблемы незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым и Севастополь.

"ЮНЕСКО доллжна реагировать на динамические изменения современного мира. Огромный потенциал Организации должен быть использован в полном объеме. Лакмусовой бумажкой на способность ЮНЕСКО находить адекватные ответы на вызовы двадцать первого века должно стать введение прямого мониторинга в Крыму", - отметил Кислица.

В этой связи представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в консультациях между Украиной и Секретариатом ЮНЕСКО касательно параметров мониторинга.

Ранее в отчете ЮНЕСКО сообщалось, что РФ проводит незаконные раскопки и бурение скалы, на которой находится памятник национального значения дворец "Ласточкино гнездо", а также археологические раскопки античного города Акра, который частично ушел под воду.

Это является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция и Первый протокол к ней (1954) запрещает проведение любых археологических раскопок на оккупированной территории, а также любые изменения культурных ценностей.

Темы: Крым оккупация Росcия МИД
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