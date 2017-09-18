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ЮНЕСКО: В анексованому Криму знищують історичні пам’ятки

Понеділок, 18 вересня 2017, 12:15

РФ проводить незаконні розкопки та буріння скелі, на якій знаходиться пам’ятник національного значення палац "Ластівчине гніздо".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, посилаючись на звіт ЮНЕСКО.

У звіті зазначається, що російська окупаційна влада продовжує проводити та території Криму незаконні археологічні дослідження та розкопки, на які українська влада не давала дозволу.

Буріння скелі під "Ластівчиним гніздом" розпочалось ще на початку червня цього року.

Тоді окупаційна влада анексованого Криму заявляла про те, що історичну пам’ятку закрили на реконструкцію і "рятувати" її будуть "кращі інженери Росії".

За допомогою буріння планувалось "провести діагностику скелі", аби "спеціалісти" визначили, як саме проводити реконструкцію, яка має розпочатись наступного року.

Українська влада та представники ЮНЕСКО вважають подібні дії протиправними і такими, що можуть нанести непоправну шкоду для історичної пам’ятки.

"У звіті ЮНЕСКО наголошується, що будь-які заходи РФ в окупованому Криму, спрямовані на зміну юрисдикції стосовно об’єктів культурного, промислового і технічного спадку України, є прямим порушенням суверенних прав України та загальновизнаних норм та принципів міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні Міністерства ТОТ.

Також в документі зазначається, що з квітня поточного року подібні роботи проводяться на території між Цементною слобідкою і автотрасою Керч-Феодосія, у зв’язку з будівництвом під’їзних доріг до майбутнього Керченського мосту. В результаті цих розкопок були знищені фрагменти стародавнього Тірітакського оборонного валу, який окупаційна влада планує зруйнувати повністю.

Загалом, в 2017 році Міністерство культури Росії видало 13 дозволів на проведення археологічних розкопок в Криму і два дозволи на проведення робіт на території Севастополя.

"Це є грубим порушенням Гаазької конвенції 1954 р. про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Конвенція і Перший протокол до неї (1954 р.) забороняє проведення будь-яких археологічних розкопок на окупованій території, а також будь-які зміни культурних цінностей", - наголошує прес-служба українського відомства.

Раніше повідомлялося, що російські археологи в анексованому Криму вивчають античне місто Акра, яке частково пішло під воду.

Українська правда

Теми: КриманексіяРосія
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