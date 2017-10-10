В Сирии на взлете разбился российский Су-24, экипаж погиб

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии – экипаж погиб.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился.

Экипаж не успел катапультироваться.

На земле разрушений нет.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.