У Сирії на злеті розбився російський Су-24, екіпаж загинув
Російський фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився при злеті з аеродрому Хмеймім у Сирії – екіпаж загинув.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації, передає РИА Новости.
Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і розламався.
Екіпаж не встиг катапультуватися.
На землі руйнувань немає.
За попередніми даними, причиною події могла стати технічна несправність машини.
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