У Сирії на злеті розбився російський Су-24, екіпаж загинув

Російський фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився при злеті з аеродрому Хмеймім у Сирії – екіпаж загинув.



Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації, передає РИА Новости.

Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і розламався.



Екіпаж не встиг катапультуватися.



На землі руйнувань немає.



За попередніми даними, причиною події могла стати технічна несправність машини.