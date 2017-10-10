У Сирії на злеті розбився російський Су-24, екіпаж загинув

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 10:58

Російський фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився при злеті з аеродрому Хмеймім у Сирії – екіпаж загинув.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації, передає РИА Новости.

Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і розламався.

Екіпаж не встиг катапультуватися.

На землі руйнувань немає.

За попередніми даними, причиною події могла стати технічна несправність машини.

Теми: Сирія Росія катастрофи
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