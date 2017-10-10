Морально-психологическое состояние военных в АТО удовлетворительное – ВСУ

333 просмотра
Вторник, 10 октября 2017, 12:57

Уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих в зоне АТО в настоящее время определяется как "удовлетворительный".

Об этом на брифинге 10 октября заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В ходе мониторинга, анализа и целевого опроса личного состава, который выполняет задачи в районах проведения АТО, было установлено, что уровень морально-психологического состояния военнослужащих определяется как "удовлетворительный", - сказал он.

Грунтковский добавил, что готовность украинских военных выполнять поставленные задачи возросло в сравнении с предыдущим годом.

"Сейчас более 75% военнослужащих оценивают себя как полностью готовых к выполнению задач, 81% опрошенных указывают на безоговорочное доверие к непосредственным командирам", - рассказал он.

По данным ВСУ, психологическую поддержку в группах внутренней коммуникации в 2017 году получили около 6,5 тысяч военных, в специализированных медучреждениях –  2063 человек, в том числе за пределами Украины 75 военнослужащих и членов их семей (Македония, Грузия).

Грунтковский подчеркнул, что в 2017 году количество нарушений и преступлений в армии уменьшилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Кроме того, на 36% сократилось количество небоевых потерь личного состава.

Отмечается, что количество случаев незаконного обращения с оружием и боеприпасами и связанных с этим преступлений снизилось на 5%, количество ДТП с участием военнослужащих уменьшилось на 30%, а количество нарушений дисциплины на 9%.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Боевики 18 часов вели огонь в секторе "М": ранены 4 бойца АТО
Стало известно, кому Рада планирует запретить выезд в РФ
Венгерский глава МИД отказался ехать с Климкиным на Закарпатье
ЕС требует от Украины антикоррупционный суд. Поможет с отбором
Все новости
страницы истории

"Примирение уже произошло": польский взгляд на Волынскую трагедию

экспертное мнение

Приятное с полезным: Можно ли совмещать спорт и алкоголь

читай!

Тайная революция измененных состояний