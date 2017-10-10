Морально-психологическое состояние военных в АТО удовлетворительное – ВСУ

Уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих в зоне АТО в настоящее время определяется как "удовлетворительный".

Об этом на брифинге 10 октября заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В ходе мониторинга, анализа и целевого опроса личного состава, который выполняет задачи в районах проведения АТО, было установлено, что уровень морально-психологического состояния военнослужащих определяется как "удовлетворительный", - сказал он.

Грунтковский добавил, что готовность украинских военных выполнять поставленные задачи возросло в сравнении с предыдущим годом.



"Сейчас более 75% военнослужащих оценивают себя как полностью готовых к выполнению задач, 81% опрошенных указывают на безоговорочное доверие к непосредственным командирам", - рассказал он.



По данным ВСУ, психологическую поддержку в группах внутренней коммуникации в 2017 году получили около 6,5 тысяч военных, в специализированных медучреждениях – 2063 человек, в том числе за пределами Украины 75 военнослужащих и членов их семей (Македония, Грузия).



Грунтковский подчеркнул, что в 2017 году количество нарушений и преступлений в армии уменьшилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Кроме того, на 36% сократилось количество небоевых потерь личного состава.



Отмечается, что количество случаев незаконного обращения с оружием и боеприпасами и связанных с этим преступлений снизилось на 5%, количество ДТП с участием военнослужащих уменьшилось на 30%, а количество нарушений дисциплины на 9%.