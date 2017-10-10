Морально-психологічний стан військових в АТО задовільний – ВСУ

Рівень морально-психологічного стану українських військовослужбовців у зоні АТО на даний час визначають як "задовільний".

Про це на брифінгу 10 жовтня заявив начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України Олег Грунтковський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У ході моніторингу, аналізу та цільового опитування особового складу, який виконує завдання у районах проведення АТО, було встановлено, що рівень морально-психологічного стану військовослужбовців визначається як "задовільний", - сказав він.

Грунтковський додав, що готовність українських військових виконувати поставлені завдання зросла в порівнянні з попереднім роком.

"Зараз більше 75% військовослужбовців оцінюють себе як повністю готових до виконання завдань, 81% опитаних вказують на беззастережну довіру до безпосередніх командирів", - розповів він.

За даними ВСУ, психологічну підтримку в групах внутрішньої комунікації в 2017 році отримали близько 6,5 тисяч військових, в спеціалізованих медзакладах – 2063 осіб, в тому числі за межами України 75 військовослужбовців і членів їх сімей (Македонія, Грузія).

Грунтковський підкреслив, що в 2017 році кількість порушень і злочинів в армії зменшилася на 9% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Крім того, на 36% скоротилася кількість небойових втрат особового складу.

Відзначається, що кількість випадків незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами і пов'язаних з цим злочинів знизилася на 5%, кількість ДТП за участю військовослужбовців зменшилася на 30%, а кількість порушень дисципліни на 9%.