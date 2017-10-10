Климкин отреагировал на попытку Венгрии навредить ассоциации Украина-ЕС

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил удивление по поводу инициативы Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии о пересмотре Соглашения об ассоциации. Планирую обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште", - написал он.

В другом твите он отмечает, что для Киева пересмотр этого договора возможен только "в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины".

"Подтверждаю готовность к диалогу с Венгрией на всех уровнях. Будем говорить обо всем, в том числе о выдаче гражданам Украины венгерских паспортов и не только...", - пообещал министр.

Также Климкин пригласил европейских партнеров Украины посетить Закарпатье.

"Планирую визит иностранных послов в этот регион, непосредственное общение с его жителями", - написал он.

1/4 Дуже здивований заявами глави МЗС Угорщини щодо перегляду Угоди про асоціацію. Планую обговорити всі питання 12 жовтня в Будапешті — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 10, 2017

Как сообщалось, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС его страна будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях:

Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины

Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона

Украинская правда