Климкин отреагировал на попытку Венгрии навредить ассоциации Украина-ЕС

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Вторник, 10 октября 2017, 15:07

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил удивление по поводу инициативы Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии о пересмотре Соглашения об ассоциации. Планирую обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште", - написал он.

В другом твите он отмечает, что для Киева пересмотр этого договора возможен только "в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины".

"Подтверждаю готовность к диалогу с Венгрией на всех уровнях. Будем говорить обо всем, в том числе о выдаче гражданам Украины венгерских паспортов и не только...", - пообещал министр.

Также Климкин пригласил европейских партнеров Украины посетить Закарпатье.

"Планирую визит иностранных послов в этот регион, непосредственное общение с его жителями", - написал он.

Как сообщалось, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС его страна будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях:

Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины

Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона

Украинская правда

Темы: Климкин МИД Венгрия язык ЕС
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