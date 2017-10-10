Климкин о скандальном заявлении Земана: Это выступление актера

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал оставить в покое президента Чехии Милоша Земана, который сделал скандальное заявление по Крыму, поскольку он не "режиссер" своего выступления, а лишь "актер".

Об этом глава МИД заявил в своем Twitter.

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", - написал он.

Залиште Земана,його не виправити. В театрі є режисери і є актори.Ті,хто запросили його до виступу,знали,що він скаже.З ними і треба боротися — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 10, 2017

Как сообщалось, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

В Украине ответили на циничное заявление президента Чехии Милоша Земана на сессии ПАСЕ по Крыму, заявив, что Украина не будет торговать своими гражданами, территорией и суверенитетом.