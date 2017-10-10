Климкин о скандальном заявлении Земана: Это выступление актера

2148 просмотров
Вторник, 10 октября 2017, 16:08

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал оставить в покое президента Чехии Милоша Земана, который сделал скандальное заявление по Крыму, поскольку он не "режиссер" своего выступления, а лишь "актер".

Об этом глава МИД заявил в своем Twitter.

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", - написал он.

Как сообщалось, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

В Украине ответили на циничное заявление президента Чехии Милоша Земана на сессии ПАСЕ по Крыму, заявив, что Украина не будет торговать своими гражданами, территорией и суверенитетом.

Темы: Чехия Крым скандал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Представители ПАСЕ не выступили против слов Земана о "продаже Крыма" 10 октября 2017, 14:40
Земан сравнил Косово и аннексированный Крым, заявив о двойных стандартах 10 октября 2017, 14:18
Украинцы стали самой трудовой диаспорой в Чехии 6 сентября 2017, 16:23
powered by lun.ua
Главные новости
Депутат из Кипра избрана президентом ПАСЕ – официально
Климкин о скандальном заявлении Земана: Это выступление актера
Постпред Украины в Совете Европы – Земану: Крым не продается
В АП силовиков засыпали вопросами относительно нападений на журналистов
Все новости
страницы истории

"Примирение уже произошло": польский взгляд на Волынскую трагедию

перфоманс

Как понимать арт-проекты: разговор по душам о современном искусстве

стартапы

12 украинских проектов, покоривших Kickstarter