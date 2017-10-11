Армия Ирака освободила от ИГИЛ город Эль-Хувейджа

7 просмотров
Среда, 11 октября 2017, 04:38

Иракские правительственные силы освободили из-под контроля террористической организации "Исламское государство" город Эль-Хувейджа на северо-востоке страны.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiaсо со ссылкой на заявление официального представителя командования армии Ирака.

"Передовые части армии Ирака совместно с отрядами народного ополчения завершили второй этап операции по освобождению Эль-Хувейджы от террористов и выполнили задачи по восстановлению полного контроля над городом", - отметил он.

Собеседник телеканала уточнил, что за время военной кампании в Эль-Хувейджи была взята под контроль основная трасса региона, соединяющий город с Киркуком.

Укринформ

Темы: Ирак
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США не признают референдум в Иракском Курдистане 30 сентября 2017, 02:54
Турция нанесла авиаудар по базе РПК в Иракском Курдистане 28 сентября 2017, 03:19
США и ООН обеспокоены последствиями референдума в курдской автономии 26 сентября 2017, 06:37
powered by lun.ua
Главные новости
Штаб АТО: Военный, якобы задержанный в РФ, самовольно покинул часть
Главные экономические новости дня – за 60 секунд
Главные новости дня – за 60 секунд
Глава Каталонии отложил провозглашение независимости от Испании
Все новости
страницы истории

"Примирение уже произошло": польский взгляд на Волынскую трагедию

прогноз

Какой Украина будет через 5-10 лет?

память

Настоящая история без брома и нафталина – фестиваль "История.UA"