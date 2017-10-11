Ляшко объяснил, какое именно имущество он продал экс-регионалу

Лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко подтвердил продажу своей квартиры за 15,9 миллионов гривен бывшему регионалу, приближенному к олигарху Ринату Ахметову.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе, ссылаясь на слова нардепа.

На вопрос, какое именно имущество продал Ляшко, он ответил, что продал квартиру. Хотя не уточнил, какое именно.

В его декларации указано, что он владеет двумя квартирами в Киеве площадью 367,2 кв.м и 95,50 кв.м, а также одной квартирой в Киеве площадью 66,30 кв.м в совместно со своей гражданской женой Роситой Сайранен.

Также лидер "Радикальной партии" подтвердил, что продал жилье именно экс-регионалу, человеку близкому к бизнесмену, бывшему депутату и основному спонсору "Партии регионов" Ахметову.

"Продал квартиру. Да, именно Рыженков арендовал у меня квартиру, которую затем он и купил", - сказал Ляшко.

"Рыженков был народным депутатом парламента предыдущего созыва и возглавлял финансово-банковский комитет, у которого я был заместителем. Герой Украины, бывший директор Донецкого металлургического завода", - добавил он.

Александр Рыженков бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов" и отец Юрия Рыженкова, генерального директора ООО "Метинвест Холдинг". Это управляющая компания группы "Метинвест", которая принадлежит Ринату Ахметову и его бизнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинскому.

Как известно, 9 октября Ляшко задекларировал 15,9 миллионов гривен. В декларации отмечается, что он продал имущество Александру Рыженкову.

В этом году Ляшко несколько раз декларировал по 270 тысяч гривен поступлений от сдачи имущества в аренду.

Ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен за последний год приобрели недвижимости примерно на 20 миллионов гривен.

В начале 2017 Олег Ляшко купил дом на 550 кв м и два земельных участка, общей площадью 0,6 га, в пгт. Козин (Конча-Заспа). Общая стоимость - 15 млн грн.

Он уверял, что имение приобрел в кредит, который планирует закрыть через 5 лет.

Яна Миланова, УП