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Ляшко продал недвижимость бывшему регионалу за 15 миллионов

Вторник, 10 октября 2017, 18:36

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал 15,9 миллионов гривен.

Соответствующие изменения в нардеп внес в свою декларацию 9 октября.

В декларации отмечается, что средства он получил от продажи имущества Александру Рыженкову.

В апреле, июне и сентябре этого года Ляшко декларировал по 270 тысяч гривен поступлений от сдачи в аренду имущества тому же Рыженкову.

"Украинская правда" еще утром во вторник обратилась в пресс-службу Олега Ляшко с просьбой прокомментировать, какое именно имущество продал нардеп.

Сейчас в его декларации указано, что он владеет тремя квартирами в Киеве, жилым домом в Козине Киевской области, офисом в 182 кв.м. в Киеве, гаражом, парковочным местом и несколькими земельными участками в Княжичах.

Кроме того, УП пыталась узнать, есть ли указанный покупатель имущества - Александр Рыженков - бывшим депутатом от Партии регионов. Однако, ответ пока не получили.

В то же время человек, у которого полностью совпадает имя, фамилия и отчество - Александр Николаевич Рыженков был депутатом от Партии регионов, который голосовал за диктаторские законы.

Также Рыженкова считают человеком одного из самых богатых бизнесменов страны - Виктора Нусенкиса. Уже, будучи совладельцем концерна "Энерго", Нусенкис приобрел Донецкий металлургический завод и ряд предприятий угольной промышленности, основав ЗАО "Донецксталь". Именно Нусенкис, известный как главный жертвователь Украинской православной церкви Московского патриархата, приобщил Рыженкова к православной тематики и "русскому миру".

В свою очередь журналисты издания "Bihus info" отмечают, что лицо с таким же именем является отцом Юрия Рыженкова, генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг". Это управляющая компания группы "Метинвест", которая принадлежит Ринату Ахметову и его бизнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинскому.

Ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен за последний год приобрели недвижимости примерно на 20 миллионов гривен.

Как известно, в начале 2017 Олег Ляшко купил дом на 550 кв м и два земельных участка, общей площадью 0,6 га, в пгт. Козин (Конча-Заспа). Общая стоимость - 15 млн грн.

Он уверял, что имение приобрел в кредит, который планирует закрыть через 5 лет.

Украинская правда

Темы: Ляшко ОлегАхметов
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