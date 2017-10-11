В Бахчисарае продолжают обыски, задержали минимум 10 крымских татар

Обыски в Бахчисарае в аннексированном Россией Крыму продолжаются, задержаны минимум 10 крымских татар.

Об этом сообщает со ссылкой на активистов ресурс "15 минут".

Дилявер Меметов сообщил, что силовики вломились в дом Эрнеста Аметова.

"Обыск в доме Исмаила Гжирова не подтверждается. Как выяснилось, обыск идет у его соседа – Эрнеста Аметова", – сообщает "Крымская солидарность".

Российские силовики также направились с обыском к родителям задержанного Тимура Ибрагимова, сообщил "Крым.Реалии" крымский активист Заир Смедляев.

"Да, едут к родителям Тимура Ибрагимова. У него обыск дома завершился. У него четверо детей. Он проживает по одному адресу, а регистрация у его родителей", – сказал Смедляев.

Возле дома Сулеймана Асанова задержали и погрузили в автозаки 5-6 человек, которые пришли оказать поддержку.

Смедляев сообщал о 8 задержанных: в Бахчисарайское РОВД увезли Рефата Асанова, Эльнура Асанова, Эрнеста Ибрагимова, Рудема Неджиева, Эльдара Асанова, Мемета Белялова, Алимдара Белялова и Ахмада Сулейманова.

Эскендер Барлиев сообщил, что Алимдар Белялов и Ахмад Сулейманов просто возле дома Сейрана Салиева во время обыска. Там призвали всех разойтись.

По его данным, в доме Сулеймана Асанова обыск проходит "в особо жёсткой форме": "Летают дроны (ведётся видеосъёмка с воздуха), глушится интернет, адвоката Эмиля Курбединова не пускают в дом".

"Везде препятствуют проводить стрим. Требования сотрудников полиции прекратить съемку не являются правомерными. К дому Мемета Белялова не могут подойти активисты", – подчеркнул Барлиев.

Как известно, 12 мая 2016 года на предприятии Сулеймана Асанова (караван-сарай "Салачыкъ") уже проводили массовую проверку (обыск).

Отмечается, что Сулейман Асанов выезжал на все обыски как гражданский активист, а свое кафе предоставлял для встреч активистов объединения "Крымская солидарность".

Также активисты подчеркивают, что у всех, кто подвергся обыску, есть дети: у Сулеймана Асанова 4 детей, у Сервера Зекирьяева 12 детей и в доме есть новорождённый ребёнок, у Сейрана Салиева 4 детей, у Мемета Белялова 1 ребёнок, у Тимура Ибрагимова 4 детей и в доме есть новорождённый ребёнок.

ФСБ РФ заявила 11 октября, что ликвидировала бахчисарайскую ячейку организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России.