Мирный диалог с Донбассом возможен после вывода российских войск – Порошенко

Мирный диалог с населением Донбасса возможен только после вывода российских войск и в присутствии миротворцев.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании ПАСЕ в Страсбурге 11 октября, отвечая на вопрос от членов ассамблеи.

"Можете ли вы представить любой диалог на оккупированной территории? Единственная предпосылка для ведения такого диалога – это вывод российских войск", - сказал Порошенко.

Он добавил, что с последней встречи в ПАСЕ в 2014 году Украина освободила две трети оккупированного Донбасса.

"В любом городе или поселке, где нет русских войск, у нас фантастически прекрасный диалог, не существует ни одной, даже маленькой, проблемы. Мы инвестируем значительные средства, чтобы восстановить инфраструктуру. Каждый месяц я посещаю Донбасс, открываю школы, мосты, дороги, детсады. У нас там нет ни одного, даже маленького конфликта", - сказал Порошенко.

В то же время он подчеркнул, что на подконтрольных России территориях, люди живут в ужасных условиях.

"У нас есть доказательства российского присутствия – гибридная война, российская пропаганда, российские провокации. И это (проблема – ред.) не только нескольких тысяч человек. Это несколько миллионов людей, пострадавших, которые живут в условиях ужасной гуманитарной катастрофы. Без возможности трудоустроиться, ужасные условия для пожилых людей, ограниченный доступ детей к образованию и ужасный уровень бедности", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что люди не хотели бы продолжать жить в таких условиях.

"Вот почему нам важно создать совместную скоординированную позицию в связи с введением Минских договоренностей, в частности, пакета безопасности.

Поэтому – как только там появятся миротворцы, голубые каски, как только появятся предпосылки для обеспечения безопасности, там будет такая же ситуация, как в Славянске, Лисичанске, Краматорске, Мариуполе, где восстановлен мир, порядок и закон, где замечательный диалог с местными общинами", - сказал Порошенко.

Его мнение разделила и президент ПАСЕ.

"Ваши взгляды по мирному урегулированию ситуации важны, чтобы там был мир, стабильность и уважение прав человека. Для этого надо остановить огонь. А для этого надо полностью ввести Минские соглашения. Желаю вам только удачи", - сказала президент ПАСЕ Стелла Кириакидес.

Ирина Балачук, УП