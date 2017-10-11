Порошенко о коррупции: министры должны декларировать люстры и растения

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Среда, 11 октября 2017, 15:10

Президент Петр Порошенко верит, что у Верховной Рады будет необходимое количество голосов за создание Антикоррупционного суда.

Об этом он заявил на заседании ПАСЕ в Страсбурге 11 октября, отвечая на вопросы членов ассамблеи.

"Я считаю, что у нас есть большинство для создания антикоррупционного суда. Как только такой законопроект мне подадут, я буду готов инициировать его немедленно", - сказал Порошенко.

Он добавил, что для создания такого суда надо будет много работать, но Украина уже много достигла в борьбе с коррупцией.

"В течение последних 3 лет мы создать такие антикоррупционные органы, которые не существовали в других странах мира. Или такое явление как электронное декларирование – все министры, все госслужащие должны декларировать, сколько у них там люстр висит, или растений в их частном доме находится", - сказал Порошенко.

"И сейчас антикоррупционные органы, которые арестовывают министров, имеют полную независимость", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что полностью доверяет украинскому парламенту и "оптимистично смотрит" на принятие решения о создании Антикоррупционного суда.

Ирина Балачук, УП

Темы: Порошенко ПАСЕ коррупция суд
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