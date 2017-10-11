Порошенко про корупцію: міністри мусять декларувати люстри і рослини

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Середа, 11 жовтня 2017, 15:10

Президент Петро Порошенко вірить, що у Верховної ради буде необхідна кількість голосів за створення Антикорупційного суду.

Про це він заявив на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі 11 жовтня, відповідаючи на запитання членів асамблеї.

"Я вважаю, що у нас є більшість для створення антикорупційного суду. Як тільки такий законопроект мені подадуть, я буду готовий ініціювати його негайно", - сказав Порошенко.

Він додав, що для створення такого суду треба буде важко пропрацювати, але Україна вже багато досягла у боротьбі з корупцією.

"Протягом останніх 3 років ми створити такі антикорупційні органи, які не існували у інших країнах світу. Або таке явище як електронне декларування – усі міністри, усі держслужбовці повинні декларувати, скільки в них там люстр висить, чи рослин у їх приватному домі знаходиться", - сказав Порошенко.

"І зараз антикорупційні органи, які арештовують міністрів, мають повну незалежність", - додав він.

Порошенко підкреслив, що повністю довіряє українському парламенту і "оптимістично дивиться" на прийняття рішення про створення Антикорупційного суду.

Ірина Балачук, УП

Теми: Порошенко ПАРЄ корупція суд
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