8 задержанных в Бахчисарае получили штрафы. МИД протестует

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Среда, 11 октября 2017, 21:54

Восьми задержанным во время обысков в Бахчисарае присуждены штрафы.

Об этом в среду вечером сообщила адвокат Лиля Гемеджи.

По ее словам, в среду были задержаны 9 человек, всем им было предъявлено обвинение в административном нарушении, которое заключалось в одновременном массовом пребывании в публичном месте, повлекшем нарушение общественного порядка.

"На сегодняшний вечер рассмотрено 8 административных дел. По всем из них вынесены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч, что в сумме составляет более 100 тысяч рублей. Один материал отложен на завтра в виду того, что свидетели устали или по каким-то другим причинам покинули судебный зал", - рассказала Гемеджи.

"Это очередное состряпанное дело в отношении этих 9 человек. Все доказательства, которые присутствуют в материалах дела, однозначно доказывают невиновность этих ребят", - добавила она.

В то же время Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередной волной безосновательных обысков и незаконных задержаний граждан Украины на русском оккупационными властями в Бахчисарае.

дополняется

Темы: Крым политзаключенные крымские татары
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