8 затриманих в Бахчисараї отримали штрафи. МЗС протестує

Восьми затриманим під час обшуків в Бахчисараї присудили штрафи.

Про це в середу ввечері повідомила адвокат Ліля Гемеджі.

За її словами, в середу було затримано 9 осіб, всім їм було пред'явлено звинувачення в адміністративному порушенні, яке полягало в одночасному масовому перебуванні в публічному місці, що спричинило порушення громадського порядку.

"На сьогоднішній вечір розглянуто 8 адміністративних справ. За всіма з них винесені штрафи в розмірі від 10 до 20 тисяч, що в сумі становить понад 100 тисяч рублів. Один матеріал відкладений на завтра через те, що свідки втомилися або з якихось інших причин залишили судову залу", - розповіла Гемеджі.

"Це чергова зліплена справа стосовно цих 9 осіб. Всі докази, які присутні в матеріалах справи, однозначно доводять невинність цих людей", - додала вона.

Воночас Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговою хвилею безпідставних обшуків та незаконних затримань громадян України російською окупаційною владою у Бахчисараї.

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