Трамп определился с кандидатом на пост министра внутренней безопасности

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Четверг, 12 октября 2017, 05:10

Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост нового главы министерства внутренней безопасности США.

Об этом заявили в Белом доме, пишет DW.com.

Нильсен должна стать преемницей экс-генерала Джона Келли, возглавлявшего ведомства до перехода на место главы аппарата Белого дома.

45-летняя Нильсен является специалистом в вопросах общей безопасности и кибербезопасности и работала в министерстве главой аппарата Джона Келли, после чего перешла вместе с ним в Белый дом. Теперь кандидатуру Нильсен должен утвердить Конгресс.

Министерство внутренней безопасности США было создано как реакция американских властей на теракт 11 сентября 2001 года. О создании нового ведомства – тогда еще Управления национальной безопасности - президент Джордж Буш-младший объявил 20 сентября.  В 2003 году оно было переименовано в министерство.

В его структуру входят различные агентства и управления, созданные задолго до появления министерства. К примеру, береговая охрана, иммиграционная и таможенная полиция, Секретная служба, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

На министерство, по некоторым данным, работает порядка 240 тысяч сотрудников.

Темы: США
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