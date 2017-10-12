Мужчина ехал из Луганска в Одессу с разрешениями на оружие от "ЛНР"

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Четверг, 12 октября 2017, 10:13

На контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" у гражданина Украины обнаружили два разрешения на оружие от органов так называемой "ЛНР".

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, мужчина ехал за рулем авто из Луганска в Одессу.

При проведении углубленного осмотра машины пограничники Донецкого отряда обнаружили два разрешения на травматическое оружие от так называемого "МВД ЛНР".

 

Мужчина рассказал, что эти "удостоверения" получил вместо просроченных, выданных ему ранее Министерство внутренних дел Украины.

 



По его словам, представитель "правоохранительного органа ЛНР" сам вышел на него в телефонном режиме и сказал взять с собой документы для оформления новых удостоверений.

Об этом факте сообщили Национальной полиции.

Темы: Донбасс "ЛНР" Пограничная служба
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