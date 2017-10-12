Чоловік їхав із Луганська до Одеси з дозволами на зброю від "ЛНР"

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Четвер, 12 жовтня 2017, 10:13

На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" у громадянина України виявили два дозволи на зброю від органів так званої "ЛНР".

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, чоловік їхав за кермом авто з Луганська до Одеси.

Під час проведення поглибленого огляду машини прикордонники Донецького загону виявили два дозволи на травматичну зброю від так званого "МВД ЛНР".

 

Чоловік розповів, що ці "посвідчення" отримав замість прострочених, виданих йому раніше Міністерство внутрішніх справ України.

 

За його словами, представник "правоохоронного органу ЛНР" сам вийшов на нього в телефонному режимі та сказав взяти з собою документи для оформлення нових посвідчень.

Про цей факт повідомили Національній поліції.

Теми: Донбас "ЛНР" Прикордонна служба
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