Захваченным в России пограничникам предъявили обвинение

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Четверг, 12 октября 2017, 11:45

Двоим украинским пограничникам, которых 3 октября захватили в плен в Брянской области России, предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ РФ.

По информации российской спецслужбы, против военнослужащих Государственной пограничной службы Украины возбуждено уголовное дело по статье УК России "Незаконное пересечение государственной границы РФ".

Как сообщалось, в Госпогранслужбе Украины заявляют, что украинские пограничники были захвачены в плен во время традиционной консультативно-представительской встречи с коллегами из РФ "непосредственно на границе" двух государств.

9 октября появилась информация, что российский суд арестовал пограничников на 2 месяца за "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".

Темы: Росcия суд Пограничная служба чрезвычайное происшествие
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