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Стало известно, как украинские пограничники попали в плен к россиянам

Вторник, 10 октября 2017, 13:42
Стало известно, как украинские пограничники попали в плен к россиянам
ГПСУ

Двое пограничников Сумского отряда, которые сейчас находится под стражей в России, были захвачены в плен во время консультативно-представительской встречи с коллегами из РФ.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на главу Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала.

По его словам, пограничники соседних государств постоянно проводят такие встречи, что является обычной мировой практикой.

Цигикал предположил, что российские силовики могли и не заходить на территорию Украины, а похитить украинских пограничников непосредственно на границе.

Он рассказал, что в служебном автомобиле похищенных военнослужащих найдена верхняя одежда, которую они оставили, идя на краткосрочную консультативную встречу с российскими пограничниками.

Председатель ГПСУ сообщил, что 10 октября ведомство передало ФСБ России материалы, удостоверяющие личности захваченных.

По его информации, сейчас к процессу возврата арестованных украинцев подключены МИД и Офис омбудсмена.

Учитывая вышесказанное, отметил Цигикал, украинская пограничная служба решила ограничить количество пограничных консультативных встреч с россиянами.

"Мы решили ограничить эти встречи на уровне руководителей (пограничных служб – ред.), чтобы обезопасить менее подготовленный персонал", - сообщил глава ведомства.

Также Цигикал предположил, что похищение украинцев связано с арестом двух российских пограничников в Херсонской области 30 июня.

По его словам, пока российская сторона не заявляла о желании осуществить обмен.

Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области.

В тот же день российская сторона официально заявила, что задержала их.

9 октября появилась информация, что российский суд арестовал пограничников на 2 месяца за "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".

Как известно, 30 июня украинские пограничники задержали 2 коллег из России на административной границе с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаРосcия
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