"Укрзализныця" анонсировала новый сервис в ночных поездах

"Укрзализныця" введет услугу полноценного питания в ночных поездах.



Об этом пишет 12 октября и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Twitter.



"И компот!) В ноябре предложим сервис полноценного питания в ночных поездах. В меню-первые блюда, сэндвичи, снеки, десерты", – отмечает глава железнодорожников.

І компот!) У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню-перші страви, сендвічі, снеки, десерти. pic.twitter.com/7RjhEoafDG — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) October 12, 2017

Как известно, в марте 2017 года в "Укрзализныци" утвердили новый порядок относительно постельного белья и инвентаря в поездах.



Как сообщалось, 9 августа 2017 года правительство выбрало вместо Войцеха Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте в статье на ЭП.

Украинская правда