Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку через особисті обставини.

Про це повідомив на засіданні уряду в середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Сьогодні ми розглянемо заяву Войцеха Балчуна про звільнення. Він прийняв це рішення абсолютно самостійно", - заявив голова уряду.

За його словами, за час керування Балчуна в УЗ "відбулися, в тому числі, і позитивні зміни".

"Хто би що не казав", - додав Гройсман.

Він подякував Балчуну за роботу і зазначив, що йому довелося працювати в достатньо важких умовах.

Хочу висловити вдячність за проведену роботу Войцеху Бальчуну, який через особисті обставини змушений залишити посаду керівника Укрзалізниці — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 9, 2017

За словами прем'єра , на засіданні у середу Кабмін розгляне призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора ПАТ "Укрзалізниця", після чого буде оголошений конкурс з пошуку нового керівника підприємства.

Гройсман повідомив, що уряд вже розглядає пропозицію призначити т.в.о. директора УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

"Кравцов є сьогодні головою наглядової ради "Укрзалізниці", а до призначення Войцеха Балчуна теж виконував обов'язки тимчасово (керівника УЗ – ред.)", - розповів прем'єр.

Він висловив сподівання, що Балчун залишиться радником голови підприємства й виконуватиме функції міжнародної координації в "Укрзалізниці".

Водночас пост самого Войцеха Балчуна у Facebook від 8 серпня дещо пояснює причини його звільнення.

"Сподіваюсь, вам не треба пояснювати справжню мету масованої кампанії чорного піару, активізовану проти мене останніми днями. За таких обставин, я мав би вже надцять разів звернутися до суду, але ж рік роботи в Україні мене багато чому навчив.", - пише він, перебуваючи у відрядженні до Китаю.

"Все зроблене впродовж цього року в атмосфері щоденного негативного піару і навіть відкритого саботажу, дає підстави для гордості. На підбиття підсумків прийде час", - додає керівник УЗ.

Він також підкреслив, що, "як професіонал, завжди доводить справи до кінця, тому, безумовно і беззастережно, відстоюватиме інтереси УЗ і України на зустрічах з нашими китайськими партнерами".

"Це була найскладніша і найважливіша місія в моєму бізнесовому житті", - пише Балчун у Facebook уже в середу.

Він зазначив, що на посаді керівника "Укрзалізниці" домігся значного покращення фінансового стану товариства.

"Від початку було відомо, що ця місія не триватиме вічно… Ситуація, яку я застав, була набагато складнішою, ніж можна було комусь уявити… Ми стабілізували компанію, поліпшили всі економічні показники, підготували п’ятирічну стратегію, відновили репутацію компанії на міжнародній арені, повернулися на шлях інвестицій, запустили нові пасажирські сполучення", - каже Балчун.

Він подякував за підтримку прем'єру Гройсману, першому віце-прем’єру Степану Кубіву, віце-прем’єру Володимиру Кістіону, а також Кравцову.

"Щоденна критика також була для мене додатковою мотивацією", - зазначив він.

"Триматиму кулаки за нову команду в Укрзалізниці, за подальші реформи і, зі свого боку, робитиму все, щоб реалізувати проекти компанії на міжнародних ринках. Укрзалізниця і Україна – назавжди у моєму серці...", - завершив Балчун свій пост.

Євген Кізілов, УП