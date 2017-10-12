Климкин: Украина не будет лишать венгерское меньшинство языка
Украина не намерена ассимилировать, лишать идентичности или языка венгерское меньшинство.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью венгерскому телевидению, передает в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Чрезвычайно важно иметь откровенный и конструктивный диалог по образовательному закону. В первую очередь он - о людях", - подчеркнул Климкин.
.@PavloKlimkin Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 жовтня 2017 р.
Украинская правда
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