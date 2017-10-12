Климкин: Украина не будет лишать венгерское меньшинство языка

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Четверг, 12 октября 2017, 15:13

Украина не намерена ассимилировать, лишать идентичности или языка венгерское меньшинство.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью венгерскому телевидению, передает в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Чрезвычайно важно иметь откровенный и конструктивный диалог по образовательному закону. В первую очередь он - о людях", - подчеркнул Климкин.

Украинская правда

Темы: язык МИД
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