Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобы украинских чернобыльцев

Европейский суд по правам человека в Страсбурге заявил, что впредь не будет рассматривать более 12 тысяч исков украинских чернобыльцев.

Об этом сообщает DW.

"Европейский суд рискует начать функционировать как часть украинской системы правосудия", – говорится в заявлении.

По информации DW, основной причиной обращений в суд является отсутствие компенсаций украинским государством за катастрофу на ЧАЭС в 1986 году.

Первая жалобу чернобыльцев зарегистрировали в Евросуде еще в 1999 году. Общее их количество на данный момент достигло 29 тысяч.

Как известно, в апреле этого года Кабмин вдвое увеличил выплаты на питание детей-чернобыльцев.