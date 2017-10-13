Стрельба в Швеции: полиция отвергает терроризм

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Пятница, 13 октября 2017, 03:13

Полиция Троллеборга не квалифицировала стрельбу в центре города как терроризм.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации The Telegraph, неизвестный в четверг открыл стрельбу в центре города, в результате чего несколько человек получили ранения.

Местные власти сообщают о 4 пострадавших, они госпитализированы. Район происшествия оцеплен, на месте работают полиция и скорая помощь. Информации о подозреваемом пока нет.

Троллеборг – это шведский портовый городок, расположенный в 20 милях к юго-востоку от Дании.

Как известно, в результате теракта в Стокгольме в апреле этого года погибли 5 человек, еще 15 получили ранения.

Темы: Швеция
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