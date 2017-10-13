Парубий: На прогулах депутатов сэкономили 3 миллиона

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Пятница, 13 октября 2017, 10:51

Благодаря штрафам за прогулы депутатов Верховной Рады удалось сэкономить 3 миллиона гривен.

Об этом в интервью "Фокусу" заявил спикер ВР Андрей Парубий. 

"Когда я возглавил парламент, эта проблема стояла очень остро, сейчас ситуация сильно изменилась. Проблема осталась, но она больше не угрожает нормальной работе ВР", - сказал он.

"Думаю, мы этого добились благодаря штрафам и публикации фамилий прогульщиков. На штрафах сэкономили около 3 миллионов гривен", - добавил Парубий.

По словам спикера проблема "пустого зала" есть не только в Украине.

"Недавно мы с парламентской делегацией были в Норвегии, для нас провели экскурсию по их парламенту. Там в зале сидели два депутата и один министр. Мы удивились, но нам объяснили, что сейчас час вопросов к правительству и остались только те, у которых эти вопросы есть", - сообщил Парубий.

Он подчеркнул, что самым тяжелым днем для голосований является пятница.

"В этот день мы проводим час правительства, зачитываем депутатские запросы, затем один час посвящаем выступлениям с трибуны. Так что ещё раз подчеркну: полностью проблему с посещаемостью мы не решили, но она уже менее острая", - подытожил Парубий.

Как известно, среди крупнейших прогульщиков заседаний Рады - народные депутаты Евгений Бакулин, Дмитрий Добкин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Темы: Верховная Рада Парубий
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