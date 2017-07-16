КИУ назвал ТОП-10 прогульщиков Рады
Народные депутаты Евгений Бакулин, Дмитрий Добкин, Сергей Клюев и Александр Онищенко - среди крупнейших прогульщиков заседаний Рады.
Соответствующий отчет обнародовал Комитет избирателей Украины после того, как проанализировал данные письменной регистрации нардепов в течение 6 сессии.
Меньше всего заседаний парламента, согласно документам, посетили:
- Бакулин Е.Н. ( "Оппоблок", посетил 0 заседаний из 65)
- Добкин Д.М. ("Оппоблок", посетил 0 заседаний)
- Клюев С.П. (Внефракционный, посетил 0 заседаний)
- Онищенко А.Р. (Внефракционный, посетил 0 заседаний)
- Ярош Д.А. (Внефракционный, посетил 2 заседания)
- Семенченко С.И. ( "Самопомич", посетил 3 заседания)
- Богуслаев В.А. ( "Воля народа", посетил 4 заседания)
- Добкин М.М. ("Оппоблок", посетил 5 заседаний)
- Жеваго К.В. (Внефракционный, посетил 9 заседаний)
- Билецкий А.Е. (Внефракционный, посетил 9 заседаний)
Однако, согласно заявлению КИУ, у некоторых из этих депутатов существенно отличаются показатели посещения по данным письменной и электронной регистраций.
К примеру, Добкин-младший не посетил ни одного заседания Рады по данным письменной регистрации, но по данным электронной присутствовал на 42 заседаниях.
То же касается Семенченко, который по данным письменной регистрации посетил 3 заседания Рады, а по данным электронной - 22. Похожая диспропорция и у Михаила Добкина и Константина Жеваго.
В КИУ отметили, что кроме письменной регистрации, в парламенте также существует механизм электронной регистрации и часто их данные могут не совпадать. Однако именно письменная регистрация является определяющей.
"Во-первых, часто можно наблюдать, как ряд депутатов не только голосуют чужими карточками, но и регистрируют своих коллег-парламентариев в то время, как они физически отсутствуют в здании под куполом", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.
"Во-вторых, именно данные письменной, а не электронной регистрации, в соответствии с Регламентом ВРУ, являются основанием для начисления выплат народному депутату, поэтому их следует рассматривать в первую очередь", - добавил он.
Всего в течение 6 сессии (февраль-июль) состоялось 65 заседаний ВРУ.
Стас Бычек, УП