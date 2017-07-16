КИУ назвал ТОП-10 прогульщиков Рады

Народные депутаты Евгений Бакулин, Дмитрий Добкин, Сергей Клюев и Александр Онищенко - среди крупнейших прогульщиков заседаний Рады.

Соответствующий отчет обнародовал Комитет избирателей Украины после того, как проанализировал данные письменной регистрации нардепов в течение 6 сессии.

Меньше всего заседаний парламента, согласно документам, посетили:

Бакулин Е.Н. ( "Оппоблок", посетил 0 заседаний из 65) Добкин Д.М. ("Оппоблок", посетил 0 заседаний) Клюев С.П. (Внефракционный, посетил 0 заседаний) Онищенко А.Р. (Внефракционный, посетил 0 заседаний) Ярош Д.А. (Внефракционный, посетил 2 заседания) Семенченко С.И. ( "Самопомич", посетил 3 заседания) Богуслаев В.А. ( "Воля народа", посетил 4 заседания) Добкин М.М. ("Оппоблок", посетил 5 заседаний) Жеваго К.В. (Внефракционный, посетил 9 заседаний) Билецкий А.Е. (Внефракционный, посетил 9 заседаний)

Однако, согласно заявлению КИУ, у некоторых из этих депутатов существенно отличаются показатели посещения по данным письменной и электронной регистраций.

К примеру, Добкин-младший не посетил ни одного заседания Рады по данным письменной регистрации, но по данным электронной присутствовал на 42 заседаниях.

То же касается Семенченко, который по данным письменной регистрации посетил 3 заседания Рады, а по данным электронной - 22. Похожая диспропорция и у Михаила Добкина и Константина Жеваго.

В КИУ отметили, что кроме письменной регистрации, в парламенте также существует механизм электронной регистрации и часто их данные могут не совпадать. Однако именно письменная регистрация является определяющей.

"Во-первых, часто можно наблюдать, как ряд депутатов не только голосуют чужими карточками, но и регистрируют своих коллег-парламентариев в то время, как они физически отсутствуют в здании под куполом", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

"Во-вторых, именно данные письменной, а не электронной регистрации, в соответствии с Регламентом ВРУ, являются основанием для начисления выплат народному депутату, поэтому их следует рассматривать в первую очередь", - добавил он.

Всего в течение 6 сессии (февраль-июль) состоялось 65 заседаний ВРУ.

Стас Бычек, УП