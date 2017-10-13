Роскомнадзор требует удалить информацию о России с ФУПа
Роскомнадзор требует удалить из Форума "Украинской правды" информацию, "распространение которой в Российской Федерации запрещено".
Соответствующее письмо получила УП 13 октября.
Роскомнадзор ссылается на решение Гагаринского райсуда Москвы от 28.11.2016 года.
Он требует удалить информацию с одной страницы ФУПа в связи с тем, что "данная информация содержит сведения, распространения которых в Российской Федерации запрещено решением суда".
"Речь идет о якобы обращении Чрезвычайного комитета по спасению России к вооруженным силам России", опубликованном на ФУПе одним из его юзеров в 2015 году.
В этом сообщении в частности говорится, что "ФСБ России спровоцировала войну в Украине, что в России открыто с одобрения властных структур, вербуют наемников и тайно посылают военнослужащих российской армии на территорию Украины с целью дележка территорий и ресурсов, устранение коренного народа со своих земель".
Согласно письму Роскомнадзора, нужно удалить эту информацию или ограничить доступ к сайту "в течение суток с момента получения настоящего уведомления".
"В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети "Интернет" провайдер хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети "Интернет" в течение суток", - говорится в письме.
Если же и провайдер откажется удалить информацию, то Роскомнадзор угрожает ограничить доступ к сайту.
Отмечается, что решение о блокировании сайта может быть обжаловано владельцем сайта в суде.
Как известно, в апреле 2016 года Роскомнадзор направил сообщение "Украинской правде" об ограничении доступа к информационному ресурсу из-за новости о главе Меджлиса крымских татар Рефате Чубарове.
В феврале 2016 года Роскомнадзор присылал Украинской правде предупреждение за новость о главе Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова.
Речь шла о новости от 1 апреля 2015 года, где Чубаров делал свой прогноз дальнейшего развития украинско-российских отношений. Он выразил убеждение, что в любом случае Украине стоит готовиться к наихудшему сценарию – открытому конфликту с РФ.
Как известно, в России действуют такие законы, что за два подобных "нарушения" доступ к информационным ресурсам может быть полностью заблокирован.
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