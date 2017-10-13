Снайпер боевиков прострелил плечо пограничнику

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Пятница, 13 октября 2017, 14:54

Снайпер-террорист попал в украинского пограничника, который нес службу на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"В результате огня при исполнении служебных обязанностей на контрольном посту "Марьинка" получил огнестрельное ранение военнослужащий Краматорского пограничного отряда. Пуля попала пограничнику в плечо", - рассказывают в ГПСУ.

По информации службы, раненому военнослужащему сразу оказали первую медицинскую помощь и каретой "скорой" отвезли в больницу города Курахово.

"На данный момент жизни и здоровью раненого ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Об этом случае были проинформированы штаб АТО и представители ОБСЕ.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба Донбасс чрезвычайное происшествие АТО
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