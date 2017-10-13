У Путина отреагировали на слова Земана о выкупе Крыма

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Пятница, 13 октября 2017, 15:14

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Чехии о Крыме, заявил, что Россия не аннексировала Крым.

Об этом он сказал журналистам, сообщает российское агентство РИА Новости.

"В юридическом плане ни о какой аннексии, ни в фактологическом, ни юридическом плане, ни о какой аннексии, конечно, говорить нельзя. Это неправильно, и, соответственно, не может идти речи ни о какой компенсации", - сказал он.

По словам Пескова Верховная рада Крыма " приняла решение о выходе из Украины на фоне переворота, который состоялся, и на фоне угрозы экстремизма, которая развивалась на фоне этого переворота и частично, к сожалению, развивается и до сих пор".

"После этого было принято решение о вступлении в РФ, которые было принято Российской Федерацией. Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, конечно, не совсем правильны, точнее говоря, совсем неправильны", - добавил он.

Как известно, 10 октября во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украины и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ. Заявления Земана не встретили негодования представителей ПАСЕ, которые получили право на выступление в его присутствии.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что такое заявление мог сделать только больной человек.

Темы: Крым аннексия Росcия Чехия
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