Вехби Каджтази

В Косово избили известного журналиста-расследователя Вехби Каджтази, который возглавляет сайт Insajderi. Нападение произошло 13 октября в кафе Приштины.

Об этом пишет Радио Свобода.

Местные медиа обнародовали фотографии Каджтази с синяками и кровью на лице.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай осудил нападение, назвав недопустимым насилие против журналистов.

Союз журналистов Косово призвал полицию расследовать нападение, отметив, что на Вехби Каджтази уже совершали нападение, но виновников так и не нашли.

По сообщению Insajderi, полиция задержала подозреваемого по имени Фатон Рамадан, который сказал, что нападение было возмездием за сообщение сайта о депутате Милайму Зеку.

Два месяца назад было совершено нападение на редактора издания Insajderi Парима Оллюри возле его дома в Приштине.

Посол США в Приштине Грег Делави отметил в Twitter: "очень жаль, что на журналистов в Косово до сих пор оказывается физическое давление".