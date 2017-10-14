Госдеп: США остаются в ядерном соглашении по Ирану

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Суббота, 14 октября 2017, 01:55

США остаются в ядерном соглашении по Ирану, но расширяют подход к оценке террористической деятельности этой страны.

Об этом представитель Госдепа Хизер Нойерт написала в twitter.

"Не обманывайтеcь заголовками ТВ: мы остаемся в ядерном соглашении по Ирану, в то время как мы расширяем наш подход к оценке террористической деятельности Ирана и т. д.", - написала она.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, если Конгресс США не внесет поправки в закон, регулирующий контроль за выполнением Ираном этого соглашения.

Ранее американский сенатор Боб Коркер, председатель сенатского Комитета по внешним отношениям, сообщил, что в ближайшие две недели будет введено законодательство, которое изменит закон США, что требует регулярного пересмотра ядерного соглашения с целью "устранения недостатков" в пакте.

Как известно, ядерное соглашение было подписано в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

США подозревают Иран в нарушении этого соглашения, результатом чего стало принятие новых санкций. Эти шаги Тегеран уже обжаловал в Совете безопасности ООН.

Темы: Иран США ядерное оружие
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