Экс-главу аппарата Белого дома допросили в деле вмешательства РФ в выборы

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Суббота, 14 октября 2017, 11:47

Бывшего главу аппарата Белого Дома Райнса Прибеса допросили в деле вмешательство России в президентские выборы в США.

Об этом сообщает Agence France Press.

Адвокат Прибеса Уильям Берк рассказал, что его клиент добровольно принял участие в допросе представителями команды спец прокурора Роберта Мюллера.

"Он был рад ответить на все их вопросы", - сказал он.

СМИ сообщают, что Райнс Прибес несколько недель готовился к этому допросу.

Президента США Дональда Трампа ни в чем не обвиняют, однако команда Мюллера проявляет заинтересованность к тому, как происходило освобождение экс-директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал вмешательства РФ.

Прибес участвовал во встречах, на которых обсуждалось освобождение Коми и играл одну из ключевых ролей во время кампании Трампа и в Белом доме.

Европейская правда

Темы: США Росcия
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