Экс-главу аппарата Белого дома допросили в деле вмешательства РФ в выборы
Бывшего главу аппарата Белого Дома Райнса Прибеса допросили в деле вмешательство России в президентские выборы в США.
Об этом сообщает Agence France Press.
Адвокат Прибеса Уильям Берк рассказал, что его клиент добровольно принял участие в допросе представителями команды спец прокурора Роберта Мюллера.
"Он был рад ответить на все их вопросы", - сказал он.
СМИ сообщают, что Райнс Прибес несколько недель готовился к этому допросу.
Президента США Дональда Трампа ни в чем не обвиняют, однако команда Мюллера проявляет заинтересованность к тому, как происходило освобождение экс-директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал вмешательства РФ.
Прибес участвовал во встречах, на которых обсуждалось освобождение Коми и играл одну из ключевых ролей во время кампании Трампа и в Белом доме.
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