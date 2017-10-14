Екс-главу аппарату Білого дому допитали у справі втручання РФ у вибори

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Субота, 14 жовтня 2017, 11:47

Колишнього голову аппарату Білого Дому Райнса Прібеса допитали у справі втручання Росії у президентські вибори у США.

Про це повідомляє Agence France Press.

Адвокат Прібеса Вільям Берк розповів, що його клієнт добровільно взяв участь у допиті представниками команди спец прокурора Роберта Мюллера.

"Він був радий відповісти на всі їхні запитання" - сказав він.

ЗМІ повідомляють, що Райнс Прібес декілька тижнів готувався до цього допиту.

Президента США Дональда Трампа ні в чому не звинувачують, однак команда Мюллера виявляє зацікавленість до того, як відбувалося звільнення екс-директора ФБР Джеймса Комі, який розслідував втручання РФ.

Прібес брав участь у зустрічах, на яких обговорювалося звільнення Комі і відігравав одну з ключових ролей під час кампанії Трампа і в Білому домі.

Європейська правда

Теми: США Росія
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