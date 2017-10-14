"Нацкорпус" планирует возобновить акции по блокированию российского бизнеса

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Суббота, 14 октября 2017, 16:38

Партия "Национальный корпус" намерена возобновить акции по блокированию российского бизнеса в Украине.

Об этом 14 октября после съезда партии заявил председатель партии, внефракционный нардеп Андрей Билецкий, сообщают Украинские новости.

Он отметил, что националисты составляют список российских компаний, работающих в Украине.

"Создан так называемый "черный список". Когда он окончательно наполнится, мы перейдем к практическим действиям", - заявил Белецкий.

По его словам, практические действия предусматривают силовые акции и законодательную работу.

Билецкий прогнозирует, что акции начнутся в конце осени.

Темы: Росcия Билецкий
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