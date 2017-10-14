ФСБ РФ заявила о задержании 6 граждан Украины "за контрабанду"

1303 просмотра
Суббота, 14 октября 2017, 17:51

В ФСБ сообщили о задержании сотрудниками российских спецслужб 6 граждан Украины, "нарушивших российскую госграницу с целью контрабанды около 20 т сельхозпродукции".

Об этом 14 октября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Согласно сообщению, задержанные "укрывались в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Купянск (Украина) — Валуйки (Белгородская область)".

Поезд, не доезжая до границы с РФ, сделал "несанкционированную остановку" для выгрузки контрабанды, заявили в ФСБ. 

"В отношении задержанных в настоящее время проводится проверка. Два машиниста поезда - также граждане Украины - привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст.​ 18.1 КоАП РФ (нарушение режима госграницы)", - сообщили в ФСБ. 

Санкция по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Медведчук заступился за чиновников, которых хотят штрафовать за поездки в РФ 14 октября 2017, 16:58
"Нацкорпус" планирует возобновить акции по блокированию российского бизнеса 14 октября 2017, 16:38
Экс-главу аппарата Белого дома допросили в деле вмешательства РФ в выборы 14 октября 2017, 11:47
powered by lun.ua
Главные новости
ФСБ РФ заявила о задержании 6 граждан Украины "за контрабанду"
В Крыму задержили более 30 участников одиночных пикетов
Госспецсвязи предупреждает о новых возможных кибератаках
Парламентские зарплаты могут увеличится на треть миллиарда
Все новости
стереотипы

Все наоборот: доминантки в стильных костюмах и обнаженные мужчины под ногами

спор

Какого цвета этот кроссовок? Новая оптическая иллюзия в сети

тренд

"...И о правилах поведения": метро Лос-Анджелеса сняло видео с монстром