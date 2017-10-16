Онищенко: заочное осуждение будет явным нарушением моих прав

Сбежавший нардеп Александр Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по перепродаже газа, считает, что процедура заочного осуждения в его отношении невозможна.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

По словам Онищенка, его адвокатам не известно о направлении в суд ходатайства о заочном осуждении.

"При рассмотрении такого ходатайства, участие адвоката обязательно. Мои адвокаты давным давно направили в НАБУ свои документы и раз их никто не вызывал, значит такое ходатайство судом не рассматривается", - заявил он.

Онищенко также заявил, что заочное производство не возможно по отношению к лицам, имеющим политическое убежище в другой стране и по украинскому процессуальному закону, уголовные дела в отношении таких лиц должны передаваться в страны их проживания.

"В том случае, если украинское правосудие, все же начнет такой процесс - это будет явным нарушением моих прав, что в очередной раз укажет на политический характер этого дела", - подчеркнул он.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении нардепа Александра Онищенка.

Как известно, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргазвыдобуванням" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находящихся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступили в законную силу обвинительные приговоры.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Верховная Радана дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину. 8 августа его объявили в национальный розыск.