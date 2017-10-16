Под посольством США протестуют переселенцы

В Киеве возле посольства США переселенцы проводят акцию протеста, требуя проверки, куда были потрачены средства от США для помощи переселенцам и пострадавшим в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщает "Громадське радіо", речь идет не только о средствах, предоставленных Госдепартаментом США, но и в целом о средствах, предоставленных в рамках международной поддержки, в частности от ЕС и Японии.

Также участники акции хотят привлечь внимание к нарушению законодательства, обеспечивающего права переселенцев.