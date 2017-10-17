Акция 17.10: организаторы готовят протесты в случае игнорирования требований

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Вторник, 17 октября 2017, 00:56

Общественные активисты, лидеры политических партий и народные депутаты поддержали требования граждан, которые должны быть выполнены 17 октября 2017.

Об этом говорится в обращении организаторов акции 17.10 к Президенту Украины Петру Порошенко и председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

"Мы, общественные активисты, лидеры политических партий, народные депутаты Украины, поддерживаем требования граждан Украины, которые выдвинуты власти и должны быть выполнены 17 октября 2017, а именно: принять новый закон о выборах народных депутатов Украины, создать антикоррупционный суд и отменить депутатскую неприкосновенность", –  заявили организаторы акции.

Также сообщается о готовности использования предусмотренных Конституцией средств протеста, чтобы требования людей услышали.

"В случае, если Вы, господин Президент, и Вы, господин Председатель Верховной Рады, проигнорируете эти требования украинский, то мы оставляем за собой право применять все предусмотренные Конституцией Украины средства протеста для того, чтобы эти требования людей были услышаны", –  подчеркнули они .

Как известно, в сентябре Петр Порошенко сказал, что антикоррупционный суд может появиться в 2019 или 2020 году.

Темы: Порошенко Парубий Верховная Рада
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