Акція 17.10:організатори вимагають створення антикорупційного суду

Громадські активісти, лідери політичних партій та народні депутати підтримали вимоги громадян, які мають бути виконані 17 жовтня 2017 року.

Про це йдеться у зверненні організаторів акції 17.10 до Президента України Петра Порошенка та голови Верховної Ради Андрія Парубія.

"Ми, громадські активісти, лідери політичних партій, народні депутати України, підтримуємо вимоги громадян України, які висунуті владі і мають бути виконані 17 жовтня 2017 року, а саме: прийняти новий закон про вибори народних депутатів України, створити антикорупційний суд та скасувати депутатську недоторканість", – заявили організатори акції.

Також повідомляється про готовність використання передбачених Конституцією засобів протесту, аби вимоги людей почули.

"У випадку, якщо Ви, пане Президенте, та Ви, пане Голово Верховної Ради, проігноруєте ці вимоги українців, то ми залишаємо за собою право застосовувати всі передбачені Конституцією України засоби протесту для того, аби ці вимоги людей були почутими", – підкреслили вони.

Як відомо, у вересні Петро Порошенко сказав, що антикорупційний суд може з`явитися у 2019 чи 2020 році.