В АП считают, что голосов на отмену e-деклараций для антикоррупционеров нет

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Вторник, 17 октября 2017, 12:56

В Верховной Раде пока не хватает голосов на отмену электронного декларирования для членов антикоррупционых общественных организаций.

Такое мнение высказал заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив на конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы что-то отменить и получить 226 голосов, необходимо предложить альтернативу, компромисс. Пока под альтернативные предложения голоса собираются. На сегодняшний день этих голосов нет, потому что ни часть депутатов этого не хочет, ни гражданское общество", – сказал он.

Шимкив заверил, что сам он выступает за отмену е-декларирования для антикоррупционеров, а подобные правки к закону считает "позорными".

В ходе дискуссии с Иваном Крулько ("Батькивщина") Шимкив предложил нардепам проголосовать за законопроект для отмены е-декларирования, но выразил сомнения в поддержке такой инициативы.

"Я думаю, главное – понимать, есть ли сегодня 226 голосов за даже тот законопроект, который подан (Иваном Крулько – ред.). Надо пробовать голосовать", – сказал заместитель главы АП.

Как известно, 23 марта Верховная Рада приняла президентский законопроект №6172, которым, в частности, обязала руководство общественных объединений, которые занимаются противодействием коррупции, подавать е-декларации.

31 марта группа депутатов подала законопроект №6271 об отмене е-декларирования для неправительственных организаций.  

10 июля президент внес законопроекты №6674 и №6675 о публичной отчетности общественных организаций предусматривают отмену электронного декларирования для членов антикоррупционых неправительственных организаций.

Алена Рощенко, УП

Темы: декларации законодательство Администрация президента
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