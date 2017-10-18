Под Радой произошла небольшая стычка – СМИ
После 17 часов под Верховной Радой произошла небольшая стычка, однако пока непонятно, кто стал ее инициатором.
О столкновении в прямом эфире сообщил телеканал АТR.
Во время схватки были применены газ, однако неизвестно, с чьей стороны.
Также неизвестно, чьи действия повлекли обострение.
Митингующие заявляют, что правоохранители пытались прорваться в палаточный городок, отметил корреспондент АТR.
Впоследствии депутат Егор Соболев в комментарии АТР сообщил: "Неожиданно отряд спецназовцев пошел на митингующих в атаку и пытался забрать щиты".
В свою очередь депутат ВР Анна Гопко обнародовала в своем Facebook видео драки.
"Сейчас под ВР: где лидеры партий, которые собрали митинг? Где активисты? Почему не вместе с протестующими? Почему не общаются с людьми, чтобы их защитить и избежать провокаций?" - возмутилась она.
Украинская правда
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