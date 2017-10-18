Геращенко огорчила боевиков, которые воодушевились "свержением хунты"

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Среда, 18 октября 2017, 17:40

Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко говорит, что представителей ОРДЛО "вдохновляет" митинг возле Верховной Рады, который начался 17 октября.

Об этом она написала в Facebook по итогам встречи в Минске.

"Примечательно, что РФ и их марионетки очень разочарованы проголосованными ВР законами по Донбассом, они были уверены, что голосование не пройдет. Но с какой радостью бросали фразочки о беспорядках в ВР,"Свержение хунты уже сейчас". Все зрадофилы так кричали нам о гиви-моторолах в ВР. Но моторолы сами знаете где. А вот их друзья и подружки, судя по всему, с радостью бы в эти дни были под ВР, этот экшн их вдохновляет", – пишет Геращенко.

По словам вице-спикера, украинская делегация их "огорчила".

"Никакого экшн не будет, а будет медреформа, снятие неприкосновенности, и другие важные вопросы и реформы, которые все дальше будут отдалять Украину от "русского мира", на Запад, в ЕС", – отметила Геращенко.

Украинская правда

Темы: акции Верховная Рада ОРДЛО
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