Геращенко засмутила бойовиків, які зраділи "свержению хунты"

Представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко каже, що представників ОРДЛО "надихає" мітинг біля Верховної Ради, який розпочався 17 жовтня.

Про це вона написала у Facebook за результатами зустрічі в Мінську.

"Примітно, що РФ і їх маріонетки страшенно розчаровані проголосованими ВР законами по Донбасом, вони були впевнені, що голосування не пройде. Але з якою радістю кидали фразочки про безлад у ВР, "свержение хунты уже сейчас". Всі зрадофіли так кричали нам про гіві- моторол в ВР. Але мотороли самі знаєте де. А от їх друзі і подружки, судячи з усього, з радістю б в ці дні були біля ВР, цей екшн їх надихає", – пише Геращенко.

За словами віце-спікера, українська делегація їх "засмутила".

"Ніякого екшн не буде, а буде медреформа, зняття недоторканості, і інші важливі питання і реформи, які все далі віддалятимуть Україну від "русского мира", на Захід, до ЄС", – зазначила Геращенко.

Українська правда