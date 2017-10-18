Геращенко засмутила бойовиків, які зраділи "свержению хунты"

2910 переглядів
Середа, 18 жовтня 2017, 17:40

Представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко каже, що представників ОРДЛО "надихає" мітинг біля Верховної Ради, який розпочався 17 жовтня.

Про це вона написала у Facebook за результатами зустрічі в Мінську.

"Примітно, що РФ і їх маріонетки страшенно розчаровані проголосованими ВР законами по Донбасом, вони були впевнені, що голосування не пройде. Але з якою радістю кидали фразочки про безлад у ВР, "свержение хунты уже сейчас". Всі зрадофіли так кричали нам про гіві- моторол в ВР. Але мотороли самі знаєте де. А от їх друзі і подружки, судячи з усього, з радістю б в ці дні були біля ВР, цей екшн їх надихає", – пише Геращенко.

За словами віце-спікера, українська делегація їх "засмутила".

"Ніякого екшн не буде, а буде медреформа, зняття недоторканості, і інші важливі питання і реформи, які все далі віддалятимуть Україну від "русского мира", на Захід, до ЄС", – зазначила Геращенко.

Українська правда

Теми: акції Верховна Рада ОРДЛО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Барна таки написав заяву в ГПУ на мітингарів 18 жовтня 2017, 17:27
Окупанти Криму викликають людей на опитування про поодинокі пікети 18 жовтня 2017, 15:23
У центрі Києва 3000 поліцейських, перевіряють речі й документи 18 жовтня 2017, 12:29
powered by lun.ua
Головні новини
Під ВР сталася сутичка, використали газ - ЗМІ
Комітет пропонує Раді направити законопроекти по недоторканності в КС
В Росії продовжили арешт для Гриба до наступного року
МВС показало схему можливого ухилення Льовочкіним від сплати податків
Усі новини
гід

10 точок вуличної їжі у Львові

музика

Про джаз як водоспад, в якому можна робити все, що завгодно

лікбез

Що таке здорове харчування з точки зору ВООЗ