Сутки в АТО: обстрелы Донецкого направлении, трое раненых

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Четверг, 19 октября 2017, 06:45

За прошедшие сутки, 18 октября, ситуация в зоне АТО продолжала обостряться.

Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Враг существенно увеличил количество огневых провокаций и все чаще применял минометы различных калибров.

Так, более половины от общего количества обстрелов за минувшие сутки приходилось на Донецкий направление.

В частности, вечером боевики с минометов калибра 82 миллиметра несколько раз били по защитникам Авдеевки.

Также под гранатометным огнем оккупантов оказались наши позиции у Луганского, Майорского и Каменки.

Около 18 часов вследствие обстрела украинских опорных пунктов с применением 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП получил ранения один наш боец.

Кроме того, почти в полночь боевики выпустили более 20 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкому.

На Луганском направлении враг дважды применял 82-миллиметровые минометы неподалеку Новотошковского и Новозвановки. Из 120-миллиметровых минометов накрывал позиции сил АТО в районе Крымского и Попасной.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие. Силы АТО 31 раз огнем подавляли активность оккупантов.

В результате боевых действий двое украинских воинов были ранены. Еще один военный пострадал в результате взрыва.

Темы: Украина ОРДЛО АТО
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